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Факты / Спорт

ПСЖ потерпел самое крупное поражение в чемпионате за последние 19 лет

Лилль разгромил ПСЖ на своем поле в матче 32-го тура чемпионата Франции.

Киллиан Мбаппе

Лилль принимал на своем поле ПСЖ в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе Пьер-Моруа и завершилась сенсационной разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

Счет в матче открыли уже на 7-й минуте: Тома Менье отметился автоголом в свои ворота. Через несколько минут Хуан Бернат восстановил равновесие после паса от Килиана Мбаппе. На 36-й минуте Бернат получил прямую красную и оставил парижан вдесятером.

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После перерыва Николя Пепе после паса от Нанитамо Иконе вывел Лилль вперед. В середине тайма третий гол в сетку ворот ПСЖ отправил Жонатан Бамба. До разгромного счет довел Габриель на 71-й минуте, а Жозе Фонте поставил финальную точку в матче — 5:1.

Лилль набрал 64 пункта и продолжает идти на второй строчке, ПСЖ (81) остается лидером.

Ранее форвард ПСЖ Чупо-Мотинг опозорился в матче со Страсбургом.

Фото: Dreamstime

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