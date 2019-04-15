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Факти / Спорт

ПСЖ зазнав найганебнішої поразки у чемпіонаті за останні 19 років

Лілль розгромив ПСЖ на своєму полі у матчі 32-го туру чемпіонату Франції.

Киллиан Мбаппе

Лілль приймав на своєму полі ПСЖ у матчі 32-го туру чемпіонату Франції. Зустріч пройшла на стадіоні П’єр-Моруа і завершилася сенсаційною розгромною перемогою господарів з рахунком 5:1.

Рахунок у матчі відкрили вже на 7-й хвилині: Тома Мєньє відзначився автоголом у свої ворота. Через кілька хвилин Хуан Бернат відновив рівновагу після пасу від Кіліана Мбаппе. На 36-й хвилині Бернат отримав пряму червону і залишив парижан удесятьох.

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По перерві Ніколя Пепе після пасу від Нанітамо Іконе вивів Лілль вперед. В середині тайму третій гол у сітку воріт ПСЖ відправив Жонатан Бамба. До розгромного рахунок довів Габрієль на 71-й хвилині, а Жозе Фонте поставив фінальну крапку у матчі — 5:1.

Лілль набрав 64 пункти і продовжує йти на другій сходинці, ПСЖ (81) залишається лідером.

Раніше форвард ПСЖ Чупо-Мотінг зганьбився у матчі зі Страсбургом.

Фото: Dreamstime

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