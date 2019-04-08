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Факты / Спорт

Эпический промах: форвард ПСЖ опозорился в матче со Страсбургом

Форвард французского ПСЖ Эрик Чупо-Мотинг потерял невероятный шанс в матче против Страсбурга в чемпионате Франции.

Чупо-Мотинг промах

30-летний камерунский форвард ПСЖ Эрик Чупо-Мотинг допустил невероятный промах в матче 31-го тура чемпионата Франции против Страсбург.

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На 28-й минуте матча камерунец имел 100% момент попасть в ворота. Хавбек парижан Кристофер Нкунку перебросил через голкипера соперника, а Чупо-Мотинг находясь на линии ворот, вместо мяча попал в штангу. В итоге мяч достался сопернику.

Комментаторы BT Sport констатировали, что никогда не видели ничего подобного и назвали этот промах худшим за всю историю футбола.

Сама встреча на стадионе Парк де Пренс завершилась со счетом 2:2.

К слову, норвежский телеканал объявил о подписании контракта Уле Гуннара Сульшера с Манчестер Юнайтед сценой из фильма Хоббит: Неожиданное путешествие.

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