30-летний камерунский форвард ПСЖ Эрик Чупо-Мотинг допустил невероятный промах в матче 31-го тура чемпионата Франции против Страсбург.

На 28-й минуте матча камерунец имел 100% момент попасть в ворота. Хавбек парижан Кристофер Нкунку перебросил через голкипера соперника, а Чупо-Мотинг находясь на линии ворот, вместо мяча попал в штангу. В итоге мяч достался сопернику.

Is this the worst miss of all time?

Eyebrows were raised when PSG signed Eric Maxim Choupo-Moting from relegated Stoke City…

But this is something else pic.twitter.com/zSudeXAl1b

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 апреля 2019 г.