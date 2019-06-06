В сети появилось видео с форвардом ПСЖ Неймаром и девушкой, которая обвинила его в изнасиловании в парижском отеле.

В соцсети Twitter и на видеохостинге YouTube активно распространяется видео с футболистом ПСЖ Неймаром и девушкой, которая обвинила его в изнасиловании в парижском отеле.

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На видеоролике, который длится чуть меньше минуты, видно как бразилец ложится на кровать. Девушка ложится на него, после чего, слышно звук пощечины. Неймар кричит: Нет-нет. После короткого диалога девушка встает с кровати и несколько раз бьет Неймара рукой. Она кричит: Сейчас я тебя побью. Знаешь, почему буду тебя бить? Вчера ты сделал мне больно и оставил здесь одну.

Quem foi agredido e estrupado foi o Neymar pow!Fim pic.twitter.com/ySI9AQmz6z — Tina #LecoNao (@criursula) 6 июня 2019 г.

Изнасиловании якобы произошло 15 мая в отеле в Париже. Недавно стало известно, что девушка изменила показания, отметив, что близость с Неймаром в отеле произошла по обоюдному согласию, однако футболист применил силу и ударил ее.

Ранее Неймар получил дисквалификацию за избиение фаната.