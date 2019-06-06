PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Відео з Неймаром та дівчиною, яка звинуватила його у зґвалтуванні, з’явилося у мережі

У мережі з’явилося відео з форвардом ПСЖ Неймаром та дівчиною, яка звинуватила його в зґвалтуванні в паризькому готелі.

Неймар с девушкой в отеле

У соцмережі Twitter та на відеохостингу YouTube активно розповсюджується відео з футболістом ПСЖ Неймаром та дівчиною, яка звинуватила його у зґвалтуванні у паризькому готелі.

Читайте: Справу Роналду про зґвалтування закрили — Bloomberg

На відеоролику, який триває трохи менше хвилини, видно як бразилець лягає на ліжко. Дівчина лягає на нього, після чого, чутно звук ляпаса. Неймар кричить: Ні-ні. Після короткого діалогу дівчина встає з ліжка і кілька разів б’є Неймара рукою. Вона кричить: Зараз я тебе поб’ю. Знаєш, чому буду тебе бити? Вчора ти зробив мені боляче і залишив тут одну.

Зґвалтуванні нібито сталося 15 травня у готелі в Парижі. Нещодавно стало відомо, що дівчина змінила свідчення, зазначивши, що близькість з Неймаром в готелі сталася за спільною згодою, проте футболіст застосував силу і вдарив її.

Раніше Неймар отримав дискваліфікацію за побиття фаната.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Справу Роналду про зґвалтування закрили — Bloomberg
Через зв’язки з РФ: уряд Австрії відправили у відставку
На Запоріжжі чоловік згвалтував та вбив дівчину з інвалідністю
Неймар попросив босів ПСЖ купити гравця Барселони
Скандал у дитсадку Запоріжжя: вихователька знущається над дітьми
Неймар отримав дискваліфікацію за побиття фаната
Гвалтував 15-річну дівчинку та її 2-річного брата: у Києві засудили педофіла
Мбаппе дискваліфікували на 3 матчі, на Неймара завели справу
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка