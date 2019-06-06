У мережі з’явилося відео з форвардом ПСЖ Неймаром та дівчиною, яка звинуватила його в зґвалтуванні в паризькому готелі.

У соцмережі Twitter та на відеохостингу YouTube активно розповсюджується відео з футболістом ПСЖ Неймаром та дівчиною, яка звинуватила його у зґвалтуванні у паризькому готелі.

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На відеоролику, який триває трохи менше хвилини, видно як бразилець лягає на ліжко. Дівчина лягає на нього, після чого, чутно звук ляпаса. Неймар кричить: Ні-ні. Після короткого діалогу дівчина встає з ліжка і кілька разів б’є Неймара рукою. Вона кричить: Зараз я тебе поб’ю. Знаєш, чому буду тебе бити? Вчора ти зробив мені боляче і залишив тут одну.

Quem foi agredido e estrupado foi o Neymar pow!Fim pic.twitter.com/ySI9AQmz6z — Tina #LecoNao (@criursula) 6 июня 2019 г.

Зґвалтуванні нібито сталося 15 травня у готелі в Парижі. Нещодавно стало відомо, що дівчина змінила свідчення, зазначивши, що близькість з Неймаром в готелі сталася за спільною згодою, проте футболіст застосував силу і вдарив її.

Раніше Неймар отримав дискваліфікацію за побиття фаната.