Традиционно через 40 дней после Пасхи верующие отмечают большой церковный праздник — Вознесение Господне. Он символизирует завершение земного пути Иисуса Христа и его вознесение на небеса.

Вознесение Господне 2026 — дата

Праздник не имеет фиксированной даты, однако всегда приходится на четверг, на 40-й день после Воскресения Христова.

Согласно новоюлианскому календарю, в 2026 году верующие будут отмечать Вознесение Господне 21 мая.

Сейчас смотрят

В то же время христиане западного обряда будут праздновать Вознесение 14 мая.

История праздника Вознесение Господне

Согласно Евангелию, после своего воскресения Иисус Христос еще 40 дней пребывал на земле и рассказывал своим ученикам о Царстве Божьем.

На 40-й день он собрал апостолов возле Иерусалима на горе Елеон, благословил их и вознесся на небо. Это событие символизирует победу жизни над смертью и надежду на вечную жизнь для всех верующих.

Праздник Вознесения Господня относится к двунадесятым — то есть является одним из 12 важнейших в православном церковном календаре.

Традиции праздника Вознесения Господня

Накануне Вознесения Господня начинаются торжественные богослужения. В день праздника принято идти в церковь, молиться и благодарить за спасение.

После этого можно собраться с друзьями и близкими за праздничным столом, чтобы почтить событие Вознесения Иисуса Христа.

В некоторых регионах Украины пекут “лесенки” — обрядовое печенье в форме ступенек, которые символизируют вознесение Спасителя на небо. Выпечкой угощали родных, подавали бедным и брали с собой в гости.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.