Взрывы в Харькове прогремели поздно вечером 13 мая. Враг атакует город беспилотниками, есть попадания в нескольких районах.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 13 мая: какие последствия

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне нанесли удары беспилотниками.

— Зафиксирован удар по Новобаварскому району. Последствия уточняем. Также зафиксирован удар и по Основянскому району, — написал городской глава.

Мэр добавил, что есть информация о попадании по гаражному кооперативу в Основянском районе.

По информации Синегубова, ещё один вражеский удар зафиксирован в Холодногорском районе Харькова.

По предварительным данным, повреждён дом. Пострадавших нет.

В 22:29 Воздушные силы сообщали о движении вражеских дронов на севере Харьковщины в направлении Харькова.

Напомним, ночью 13 мая россияне нанесли удары по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова.

В Шевченковском районе обломки российского дрона упали на проезжую часть, информации о пострадавших нет.

В Холодногорском районе в результате удара по инфраструктурному объекту возник пожар. Данных о пострадавших пока не поступало.

За последние сутки враг осуществил массированную атаку дронами по Украине, в ходе которой Воздушные силы уничтожили 710 вражеских БпЛА.

Всего Россия запустила по Украине 892 беспилотника различных типов.

