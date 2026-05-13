Взрывы в Харькове 13 мая: россияне атакуют БпЛА, есть попадания в трех районах
Взрывы в Харькове прогремели поздно вечером 13 мая. Враг атакует город беспилотниками, есть попадания в нескольких районах.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 13 мая: какие последствия
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне нанесли удары беспилотниками.
— Зафиксирован удар по Новобаварскому району. Последствия уточняем. Также зафиксирован удар и по Основянскому району, — написал городской глава.
Мэр добавил, что есть информация о попадании по гаражному кооперативу в Основянском районе.
По информации Синегубова, ещё один вражеский удар зафиксирован в Холодногорском районе Харькова.
По предварительным данным, повреждён дом. Пострадавших нет.
В 22:29 Воздушные силы сообщали о движении вражеских дронов на севере Харьковщины в направлении Харькова.
Напомним, ночью 13 мая россияне нанесли удары по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова.
В Шевченковском районе обломки российского дрона упали на проезжую часть, информации о пострадавших нет.
В Холодногорском районе в результате удара по инфраструктурному объекту возник пожар. Данных о пострадавших пока не поступало.
За последние сутки враг осуществил массированную атаку дронами по Украине, в ходе которой Воздушные силы уничтожили 710 вражеских БпЛА.
Всего Россия запустила по Украине 892 беспилотника различных типов.