В среду, 14 мая, отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Также на эту дату приходится День онлайн-романтики, Международный день чихуахуа, Всемирный день топиария и День распространения информации о травмах спинного мозга.

Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Исидора. Подробнее о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 14 мая 2026 года

В церковном календаре сегодня — день памяти святого мученика Исидора Хиотского. Он был родом из Александрии, проживал на греческом острове Хиос. В 249 году по указу императора Декия был зачислен на военную службу в полк военачальника Нумерия.

Исидор был христианином, поэтому он отказался приносить жертвы языческим богам. За это его подвергли пыткам, а в 251 году святого зарубили мечом.

Какой сегодня, 14 мая 2026 года, день в Украине

В Украине 14 мая чтят память граждан, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Этот день был официально установлен Верховной Радой Украины 2 февраля 2021 года.

Израиль признал 2 673 украинцев Праведниками народов мира — звание, которое присваивается Яд Вашем, Всемирным центром памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, людям, которые рисковали своей жизнью ради спасения евреев во время Холокоста.

Кто празднует день ангела 14 мая 2026 года

Именины 14 мая отмечают обладатели имен Леонтий, Максим, Никита.

Что нельзя делать 14 мая 2026 года

Сегодня нельзя ссориться, сквернословить, лениться, думать о плохом, отказывать в помощи и милостыне. Согласно народным приметам, 14 мая не стоит отправляться в дальнюю дорогу — она может оказаться трудной.

Что можно делать сегодня

В народе праздник 14 мая называли Сидор Огуречник. В этот период холода и заморозки оставались позади, а на огородах селяне начинали сажать огурцы. Поэтому святому Исидору сегодня было принято молиться о хорошем урожае огурцов.

Народные приметы на 14 мая 2026 года

Пасмурная погода — к плохому урожаю.

Солнечный день — урожай будет щедрым.

В небе высоко летают ласточки — ждите потепления.

Появилось много бабочек — к жаре.

