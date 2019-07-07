В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 239, который возглавили два титульных поединка.

В рамках турнира UFC 239 состоялся бой между чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом и Тиаго Сантосом. Поединок продлился все пять раундов.

Победу одержал Джонс — 47:48, 48:47, 48:47. Для 31-летнего американца эта победа стала 25-й в карьере.

Оба бойца травмировали ноги в ходе боя, из-за чего не смогли самостоятельно покинуть октагон.

Джонс и Сантос покидали стадион в инвалидных колясках.

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Аманда Нуньес (18-4) победила Холли Холм (12-5) техническим нокаутом в первом раунде (хай-кик и удары руками) и сохранила титул в женском легчайшем весе.

Хорхе Масвидаль (34-13) победил Бена Аскрена (19-1). Он отправил противника в нокаут на пятой секунде боя, нанеся убийственный удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут за всю историю UFC.

Ян Блахович (24-8) победил Люка Рокхолда (16-5) нокаутом во втором раунде (удары руками).

Майкл Кьеза (15-4) победил Диего Санчеса (29-12) по результату всех раундов и решения судей (30-26, 30-26, 30-26).

К слову, президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула в сентябре 2019 года.

Источник: isport.ua