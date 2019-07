В рамках турнира UFC 239 состоялся бой между чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом и Тиаго Сантосом. Поединок продлился все пять раундов.

Победу одержал Джонс — 47:48, 48:47, 48:47. Для 31-летнего американца эта победа стала 25-й в карьере.

Оба бойца травмировали ноги в ходе боя, из-за чего не смогли самостоятельно покинуть октагон.

After his #UFC239 win, @JonnyBones is helped out of the Octagon by his team pic.twitter.com/tv01xjWNqf

— ESPN MMA (@espnmma) 7 июля 2019 г.