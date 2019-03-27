Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула в сентябре 2019 года.

Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что российский боец ​​смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон в сентябре 2019 года.

— В сентябре Хабиб вернется. Сейчас у него дисквалификация, потом Рамадан, во время которого он не выступает. Поэтому сентябрь, – заявил Уайт.

Отмечается, что в этом поединке россиянин будет защищать свой титул чемпиона UFC, который он получил в бою с американцем Элом Яквинту.

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Соперник Нурмагомедова пока неизвестен.

В своем крайнем поединке Хабиб одолел ирландца Конора МакГрегора. После боя россиянин стал инициатором драки и был отстранен от боев на девять месяцев.

Источник: UFC Unfiltered