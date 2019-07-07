У Лас-Вегасі відбувся турнір UFC 239, під час якого були проведені два титульні поєдинки.
У рамках турніру UFC 239 відбувся бій між чемпіоном у напівважкій вазі Джоном Джонсом і Тіаго Сантосом. Поєдинок тривав усі п’ять раундів.
Перемогу здобув Джонс – 47:48, 48:47, 48:47. Для 31-річного американця ця перемога стала 25 у кар’єрі.
Обидва бійці травмували ноги у ході бою, через що не змогли самостійно покинути поле бою.
After his #UFC239 win, @JonnyBones is helped out of the Octagon by his team pic.twitter.com/tv01xjWNqf
— ESPN MMA (@espnmma) 7 июля 2019 г.
Джонс і Сантос залишили стадіон в інвалідних колясках.
After a five round battle at #UFC239, both @JonnyBones and @TMarretaMMA leave in wheelchairs pic.twitter.com/iydTVOFsUn
— ESPN MMA (@espnmma) 7 июля 2019 г.
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Аманда Нуньєс (18-4) перемогла Холлі Холм (12-5) технічним нокаутом у першому раунді (хай-кік та удари руками) і зберегла титул у жіночій найлегшій вазі.
Хорхе Масвідаль (34-13) переміг Бена АСКРО (19-1). Він відправив супротивника у нокаут на п’ятій секунді бою, завдавши вбивчий удар коліном в голову зі стрибку. Це найшвидший нокаут за всю історію UFC.
Ян Блаховіч (24-8) переміг Люка Рокхолда (16-5) нокаутом у другому раунді (удари руками).
Майкл К’єза (15-4) переміг Дієго Санчеса (29-12) за результатом всіх раундів і рішення суддів (30-26, 30-26, 30-26).
До речі, президент UFC Дейна Вайт заявив, що Хабіб Нурмагомедов проведе захист титулу у вересні 2019 року.
Джерело: isport.ua