У рамках турніру UFC 239 відбувся бій між чемпіоном у напівважкій вазі Джоном Джонсом і Тіаго Сантосом. Поєдинок тривав усі п’ять раундів.

Перемогу здобув Джонс – 47:48, 48:47, 48:47. Для 31-річного американця ця перемога стала 25 у кар’єрі.

Обидва бійці травмували ноги у ході бою, через що не змогли самостійно покинути поле бою.

After his #UFC239 win, @JonnyBones is helped out of the Octagon by his team pic.twitter.com/tv01xjWNqf

— ESPN MMA (@espnmma) 7 июля 2019 г.