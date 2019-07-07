У Лас-Вегасі відбувся турнір UFC 239, під час якого були проведені два титульні поєдинки.

У рамках турніру UFC 239 відбувся бій між чемпіоном у напівважкій вазі Джоном Джонсом і Тіаго Сантосом. Поєдинок тривав усі п’ять раундів.

Перемогу здобув Джонс – 47:48, 48:47, 48:47. Для 31-річного американця ця перемога стала 25 у кар’єрі.

Обидва бійці травмували ноги у ході бою, через що не змогли самостійно покинути поле бою.

Джонс і Сантос залишили стадіон в інвалідних колясках.

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Аманда Нуньєс (18-4) перемогла Холлі Холм (12-5) технічним нокаутом у першому раунді (хай-кік та удари руками) і зберегла титул у жіночій найлегшій вазі.

Хорхе Масвідаль (34-13) переміг Бена АСКРО (19-1). Він відправив супротивника у нокаут на п’ятій секунді бою, завдавши вбивчий удар коліном в голову зі стрибку. Це найшвидший нокаут за всю історію UFC.

Ян Блаховіч (24-8) переміг Люка Рокхолда (16-5) нокаутом у другому раунді (удари руками).

Майкл К’єза (15-4) переміг Дієго Санчеса (29-12) за результатом всіх раундів і рішення суддів (30-26, 30-26, 30-26).

До речі, президент UFC Дейна Вайт заявив, що Хабіб Нурмагомедов проведе захист титулу у вересні 2019 року.

Джерело: isport.ua