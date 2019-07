Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира Уимблдон 2019.

В двух сетах Свитолина победила представительницу Чехии Каролину Мухову со счетом 7:5, 6:4.

Игра продолжалась 1 час и 34 минуты.

Through to her first Grand Slam semi-final @ElinaSvitolina beats Karolina Muchova 7-5, 6-4 on No.1 Court to set up last four clash with Simona Halep#Wimbledon pic.twitter.com/eONIrcWaE6

— Wimbledon (@Wimbledon) 9 липня 2019 р.