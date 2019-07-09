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Факти / Спорт

Світоліна вийшла до півфіналу Вімблдону вперше в кар’єрі

Еліна Світоліна пробилася до 1/2 фіналу Вімблдону, здолавши у двох сетах чешку Кароліну Мухову.

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу тенісного турніру Вімблдон 2019.

У двох сетах Світоліна здолала представницю Чехії Кароліну Мухову з рахунком 7:5, 6:4.

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Гра тривала 1 годину та 34 хвилини.

За вихід у фінал найпрестижнішого турніру серії Grand Slam Світоліна посперечається з екс-першою ракеткою світу Сімоною Халеп.

Вийшовши до півфіналу Вімблдону, Світоліна встановила національне досягнення. Раніше жодна з українок не грала у півфіналах турнірів серії Grand Slam.

У четвертому колі Вімблдону українка здолала представницю Хорватії Петру Мартич.

Фото: Getty Images

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