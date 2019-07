Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу тенісного турніру Вімблдон 2019.

У двох сетах Світоліна здолала представницю Чехії Кароліну Мухову з рахунком 7:5, 6:4.

Гра тривала 1 годину та 34 хвилини.

Through to her first Grand Slam semi-final @ElinaSvitolina beats Karolina Muchova 7-5, 6-4 on No.1 Court to set up last four clash with Simona Halep#Wimbledon pic.twitter.com/eONIrcWaE6

— Wimbledon (@Wimbledon) 9 липня 2019 р.