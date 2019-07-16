Владимир Зеленский считает необходимым начать развитие спортивной инфраструктуры, которую можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

Владимир Зеленский поручил министру молодежи и спорта Игорю Жданову и президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке разработать стратегический план, чтобы наша страна могла побороться за право провести Олимпийские игры.

По словам президента Украины, нужно начать искать инвестиции и выделять деньги из бюджета для развития спортивной инфраструктуры с целью дальнейшего использования ее для проведения соревнования самого высокого уровня.

– Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными, – подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны Бубка отметил, что Украина не сможет подать заявку раньше, чем на проведение зимней Олимпиады в 2030 году или летней – в 2032 году.

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Также он добавил, что наиболее реалистично провести в нашей стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.

Как известно, зимние Олимпийские игры в 2026 году проведут в городах Милан и Кортина д’Ампеццо (Италия).