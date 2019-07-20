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Исторический момент: Ломаченко о бое против Кэмпбелла

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл прокомментировали предстоящий бой друг против друга.

Исторический момент: Ломаченко о бое против Кэмпбелла

Чемпион мира по версии WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий бой против британца Люка Кэмпбелла.

Украинский боксер назвал соперника невероятным бойцом и вызовом для себя. Ломаченко заявил, что Кэмпбелл обладает сложным для него стилем боксирования.

– Это исторический момент, ведь моя цель – объединить все пояса в легком дивизионе.

Британский боксер со своей стороны заявил, что хочет стать чемпионом мира, победив Ломаченко.

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– Лучший сразится с лучшим, а ринг станет адом. Я в боксе, чтобы быть лучшим, чтобы стать чемпионом мира. Это то, ради чего я занимаюсь.

Как сообщалось, бой Ломаченко – Кэмпбелл официально утвержден на 31 августа.

Источник: ZN.UA

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