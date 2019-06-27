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Факты / Спорт

Сверхчеловек! Ломаченко шокировал силовым упражнением на канатах

Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает подготовку к бою с британцем Люком Кэмпбеллом.

Василий Ломаченко

Украинский чемпион мира по боксу по версиям WBA i WBO Василий Ломаченко активно готовится к следующему бою за пояс WBC против британца Люка Кэмпбелла.

Ломаченко активно работает в тренажерном зале в Таиланде.

Читайте: Бой Ломаченко — Кэмпбелл: названа дата и место боя

На своей странице в Instagram Василий выложил видео, которое поразило его подписчиков. Боксер невероятно быстро сумел подняться по двум разным канатах, держась за каждый из них рукой.

 

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Фоловеры в комментариях спрашивают Василия: Ты в ММА собрался?, Ты вообще человек? А также восхищенно пишут: Вася, ты зверь!, Порви всех за Украину!

Ранее Ломаченко поразил навыками в MMA.

ФотоLOMA

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