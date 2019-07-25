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Факты / Спорт

Наслаждайся моментом! Ибрагимович мыло поддержал мальчика-маскота

Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович проявил отеческую заботу о мальчике, с которым выходил на поле.

Златан Ибрагимович

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович поддержал мальчика-маскота, с которым выходим на поле перед матчем чемпионата MLS.

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Мальчик заметно нервничал, тогда швед спросил его о причине, на что мальчик ответил:

— Просто вы сейчас находитесь рядом со мной, – ответил мальчик. — Хочешь, мы сделаем это вместе, – сказал в ответ Ибрагимович и протянул мальчику клубный вымпел. – Просто наслаждайся моментом, – добавил Златан.

Отметим, что Ибрагимовича признали игроком недели в MLS.

К слову, Ибрагимович отыграл матч против Торонто в MLS с ошибкой в своей фамилии на футболке.

Фото: Dreamstime

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