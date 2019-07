Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович поддержал мальчика-маскота, с которым выходим на поле перед матчем чемпионата MLS.

Читайте: Ибрагимович сломал сопернику скулу в матче MLS

Мальчик заметно нервничал, тогда швед спросил его о причине, на что мальчик ответил:

— Просто вы сейчас находитесь рядом со мной, – ответил мальчик. — Хочешь, мы сделаем это вместе, – сказал в ответ Ибрагимович и протянул мальчику клубный вымпел. – Просто наслаждайся моментом, – добавил Златан.

Respect @Ibra_official comforts a nervous young mascot just before the game

⠀

@AdamSerrano @LAGalaxy @MLS pic.twitter.com/HisL0YUnvj

— 433 (@official433) July 25, 2019