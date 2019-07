Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович підтримав хлопчика-маскота, з яким виходим на поле перед матчем чемпіонату MLS.

Читайте: Ібрагімович зламав супернику вилицю в матчі MLS

Хлопчик помітно нервував, тоді швед запитав його про причину, на що хлопчик відповів:

— Просто ви зараз перебуваєте поруч зі мною, – відповів йому хлопчик. — Хочеш, ми зробимо це разом, – сказав у відповідь Ібрагімович і простягнув хлопчикові клубний вимпел. – Просто насолоджуйся моментом, – додав Златан.

Respect @Ibra_official comforts a nervous young mascot just before the game

@AdamSerrano @LAGalaxy @MLS pic.twitter.com/HisL0YUnvj

— 433 (@official433) July 25, 2019