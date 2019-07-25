Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович проявив батьківську турботу щодо хлопчика, з яким виходив на поле.
Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович підтримав хлопчика-маскота, з яким виходим на поле перед матчем чемпіонату MLS.
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Хлопчик помітно нервував, тоді швед запитав його про причину, на що хлопчик відповів:
— Просто ви зараз перебуваєте поруч зі мною, – відповів йому хлопчик. — Хочеш, ми зробимо це разом, – сказав у відповідь Ібрагімович і простягнув хлопчикові клубний вимпел. – Просто насолоджуйся моментом, – додав Златан.
Respect @Ibra_official comforts a nervous young mascot just before the game
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@AdamSerrano @LAGalaxy @MLS pic.twitter.com/HisL0YUnvj
— 433 (@official433) July 25, 2019
Зазначимо, що Ібрагімовича визнали гравцем тижня в MLS.
До речі, Ібрагімович відіграв матч проти Торонто в MLS з помилкою у своєму прізвищі на футболці.