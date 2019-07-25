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Факти / Спорт

Насолоджуйся моментом! Ібрагімович мило підтримав хлопчика-маскота

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович проявив батьківську турботу щодо хлопчика, з яким виходив на поле.

Златан Ибрагимович

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович підтримав хлопчика-маскота, з яким виходим на поле перед матчем чемпіонату MLS.

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Хлопчик помітно нервував, тоді швед запитав його про причину, на що хлопчик відповів:

— Просто ви зараз перебуваєте поруч зі мною, – відповів йому хлопчик. — Хочеш, ми зробимо це разом, – сказав у відповідь Ібрагімович і простягнув хлопчикові клубний вимпел. – Просто насолоджуйся моментом, – додав Златан.

Зазначимо, що Ібрагімовича визнали гравцем тижня в MLS.

До речі, Ібрагімович відіграв матч проти Торонто в MLS з помилкою у своєму прізвищі на футболці.

Фото: Dreamstime

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