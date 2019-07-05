Златан Ибрагимович отыграл матч против Торонто в MLS с ошибкой в своей фамилии на футболке.
Производитель формы Лос-Анджелес Гэлакси ошибся в написании фамилии главной звезды клуба — шведского форварда Златана Ибрагимовича.
Читайте: Футболистка США забила в ворота Англии и отпраздновала гол скандальным жестом
37-летний игрок провел матч против Торонто в MLS в футболке, на заднюю часть которой была нанесена надпись Irbahimovic вместо Ibrahimovic.
Well that’s awkward..#Irbahimovic #LAvTOR #TFCLive pic.twitter.com/ONDHAjEfmo
— Marco D’Onofrio (@Kubani7) 5 июля 2019 г.
Опечатка в фамилии не помешала Златану отличиться дублем в матче и одержать победу во встрече.