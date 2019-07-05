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Ибрагимович отыграл матч с ошибкой в фамилии на футболке

Златан Ибрагимович отыграл матч против Торонто в MLS с ошибкой в своей фамилии на футболке.

Златан Ибрагимович

Производитель формы Лос-Анджелес Гэлакси ошибся в написании фамилии главной звезды клуба — шведского форварда Златана Ибрагимовича.

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37-летний игрок провел матч против Торонто в MLS в футболке, на заднюю часть которой была нанесена надпись Irbahimovic вместо Ibrahimovic.

Опечатка в фамилии не помешала Златану отличиться дублем в матче и одержать победу во встрече.

Фото: Dreamstime

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