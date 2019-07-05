Златан Ибрагимович отыграл матч против Торонто в MLS с ошибкой в своей фамилии на футболке.

Производитель формы Лос-Анджелес Гэлакси ошибся в написании фамилии главной звезды клуба — шведского форварда Златана Ибрагимовича.



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37-летний игрок провел матч против Торонто в MLS в футболке, на заднюю часть которой была нанесена надпись Irbahimovic вместо Ibrahimovic.

Опечатка в фамилии не помешала Златану отличиться дублем в матче и одержать победу во встрече.