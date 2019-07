Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович в матче против Лос-Анджелеса ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.

В результате столкновения ливийский футболист получил перелом скулы и вскоре перенесет операцию.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K

— Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) July 22, 2019