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Ибрагимович сломал сопернику скулу в матче MLS

Футболист Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович во время матча американской Высшей лиги сломал скулу сопернику.

Златан Ибрагимович

Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович в матче против Лос-Анджелеса ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.

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В результате столкновения ливийский футболист получил перелом скулы и вскоре перенесет операцию.

Сам матч закончился победой Гэлакси над Лос-Анджелесом со счетом 3:2. Хут-трик в матче на счету Ибрагимовича.

Ранее Ибрагимович отметился дублем за Гэлакси и открыл ногой бутылку после матча.

Фото: Dreamstime

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