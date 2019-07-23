Футболист Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович во время матча американской Высшей лиги сломал скулу сопернику.

Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович в матче против Лос-Анджелеса ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.

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В результате столкновения ливийский футболист получил перелом скулы и вскоре перенесет операцию.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K — Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) July 22, 2019

Сам матч закончился победой Гэлакси над Лос-Анджелесом со счетом 3:2. Хут-трик в матче на счету Ибрагимовича.

Ранее Ибрагимович отметился дублем за Гэлакси и открыл ногой бутылку после матча.