Футболист Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович во время матча американской Высшей лиги сломал скулу сопернику.
Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович в матче против Лос-Анджелеса ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.
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В результате столкновения ливийский футболист получил перелом скулы и вскоре перенесет операцию.
This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K
— Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) July 22, 2019
Сам матч закончился победой Гэлакси над Лос-Анджелесом со счетом 3:2. Хут-трик в матче на счету Ибрагимовича.
Ранее Ибрагимович отметился дублем за Гэлакси и открыл ногой бутылку после матча.