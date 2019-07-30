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Факты / Спорт

Швед дебютировал за Селтик в ЛЧ шикарным голом

Украинский футболист Марьян Швед забил гол в дебютном матче за шотландский Селтик.

Швед дебютировал за Селтик в ЛЧ шикарным голом

Марьян Швед забил гол в дебютном матче за Селтик и вывел команду в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Шотландцы одержали победу над эстонским Нимме Калью.

ЧитайтеЗдорово наконец быть здесь! Швед присоединился к Селтику и провел тренировку

Швед вышел на замену на 70 минуте матча и забил второй гол поединка.

Напомним, Швед подписал с кельтами контракт сроком на 4,5 лет.

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