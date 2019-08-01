Элина Свитолина с победы стартовала на турнире серии Premier в американском Сан-Хосе.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина уверенно стартовала на турнире в американском Сан-Хосе.

Украинка получила первый номер посева, а потому начала борьбу сразу со второго круга, где ей в соперницы выпала первая ракетка России Дарья Касаткина.

Потеряв свою подачу в начале игры, украинка собралась и за матч отдала сопернице лишь четыре гейма – 6:3, 6:1.

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Таким образом, счет личных встреч с россиянкой 5:0 в пользу Свитолиной.

В следующем круге соперницей Свитолиной станет представительница Греции Мария Саккари.

Призовой фонд турнира Mubadala Silicon Valley Classic составляет более $876 тыс.

Напомним, в полуфинале Уимблдона 2019 Свитолина проиграла румынке Симоне Халеп.