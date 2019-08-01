Элина Свитолина с победы стартовала на турнире серии Premier в американском Сан-Хосе.
Седьмая ракетка мира Элина Свитолина уверенно стартовала на турнире в американском Сан-Хосе.
Украинка получила первый номер посева, а потому начала борьбу сразу со второго круга, где ей в соперницы выпала первая ракетка России Дарья Касаткина.
Потеряв свою подачу в начале игры, украинка собралась и за матч отдала сопернице лишь четыре гейма – 6:3, 6:1.
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Таким образом, счет личных встреч с россиянкой 5:0 в пользу Свитолиной.
[email protected] shines in her @MubadalaSVC opener!
She knocks out Kasatkina, 6-3, 6-1 pic.twitter.com/Nk3WOmIy0P
— WTA (@WTA) July 31, 2019
В следующем круге соперницей Свитолиной станет представительница Греции Мария Саккари.
Призовой фонд турнира Mubadala Silicon Valley Classic составляет более $876 тыс.
Напомним, в полуфинале Уимблдона 2019 Свитолина проиграла румынке Симоне Халеп.