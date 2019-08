Ліверпуль поступився Манчестер Сіті в матчі за Суперкубок Англії після серії пенальті (1:1, пен. 5:4).

Під час матчу нідерладський захисник червоних Вірджил ван Дейк вперше з березня 2018 року дав себе обіграти один в один. Це вдалося зробити бразильському форварду містян Габріелю Жезусу за допомогою дриблінгу.

Таким чином, серія Ван Дейка, в якій він не дозволяв себе обіграти, перервалася на 65-му матчі.

65 – During the Community Shield final, Virgil van Dijk was dribbled past for the first time in his last 65 competitive appearances (by Gabriel Jesus) for @LFC since Mikel Merino did so for Newcastle in March 2018. Human. #CommunityShield pic.twitter.com/24B6WFcKUw

— OptaJoe (@OptaJoe) August 4, 2019