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Факти / Спорт

Найдорожчого захисника світу обіграли вперше за 65 матчів

У матчі за Суперкубок Англії між Ліверпулем і Манчестер Сіті відбулася епохальна подія – вперше за 65 матчів захисника Вірджіла ван Дейка змогли обвести.

Вирджил ван Дейк

Ліверпуль поступився Манчестер Сіті в матчі за Суперкубок Англії після серії пенальті (1:1, пен. 5:4).

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Під час матчу нідерладський захисник червоних Вірджил ван Дейк вперше з березня 2018 року дав себе обіграти один в один. Це вдалося зробити бразильському форварду містян Габріелю Жезусу за допомогою дриблінгу.

Таким чином, серія Ван Дейка, в якій він не дозволяв себе обіграти, перервалася на 65-му матчі.

Востаннє подібне вдавалося Мікелю Меріно з Ньюкасл Юнайтед в березні 2018 року.

Нагадаємо, Ван Дейк увійшов до списку претендентів на приз The Best найкращому футболісту 2019 року.

Фото: Dreamstime

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