Карта боевых действий на 09 июля 2025 года – ситуация на фронте

По итогам прошедших суток на фронте произошло 148 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных и 52 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 77 управляемых бомб. Кроме этого, оккупанты использовали 1113 дронов-камикадзе и осуществили 4126 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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