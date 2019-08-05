Александр Зинченко выложил в своем Instagram несколько фото с матча за Суперкубок Англии 2019 против Ливерпуля.
Манчестер Сити обыграл Ливерпуль в матче за Суперкубок Англии после серии пенальти (1:1, пе.5:4).
22-летний украинский футболист Александр Зинченко после командного празднования победы выложил на своей странице в Instagram несколько фото.
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В частности, украинец решил подшутить над своим одноклубником Николасом Отаменди. Зинченко поинтересовался у аргентинца, куда он засунул руку на этом фото.
— Что ты делаешь, друг?, – подписал снимок Зинченко.
Напомним, один из одиннадцатиметровых ударов в серии послематчевых пенальти реализовал Зинченко.
Фото: Alex Zinchenko
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