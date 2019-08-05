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Факты / Спорт

Что ты делаешь? Зинченко не понял Отаменди, который засунул ему руку между ног

Александр Зинченко выложил в своем Instagram несколько фото с матча за Суперкубок Англии 2019 против Ливерпуля.

Александр Зинченко

Манчестер Сити обыграл Ливерпуль в матче за Суперкубок Англии после серии пенальти (1:1, пе.5:4).

22-летний украинский футболист Александр Зинченко после командного празднования победы выложил на своей странице в Instagram несколько фото.

Читайте: Зинченко в топ-10 самых дорогих левых защитников АПЛ

В частности, украинец решил подшутить над своим одноклубником Николасом Отаменди. Зинченко поинтересовался у аргентинца, куда он засунул руку на этом фото.

— Что ты делаешь, друг?, – подписал снимок Зинченко.

Напомним, один из одиннадцатиметровых ударов в серии послематчевых пенальти реализовал Зинченко.

ФотоAlex Zinchenko

Фото: Getty Images

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