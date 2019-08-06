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Факты / Спорт

Стало известно, когда Усик дебютирует в супертяжах

Украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября в США.

Александр Усик дебют в супертяжах когда

Украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго.

Соперником украинца может стать камерунский боксер Карлос Такам, бой с которым должен был состояться 25 мая, но был отменен из-за травмы Александра.

Читайте: Усик назвал лучшего боксера мира в супертяжах

Пока команды боксеров находятся на стадии переговоров.

Сейчас Усик уже отправился в США для подготовки к бою.

Ранее Александр возглавил рейтинг WBO в супертяжелом весе.

Источник: ESPN

Фото: Dreamstime

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