Украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг WBO в супертяжелом весе, покинув рейтинг в тяжелом весе.
Александр Усик занял первое место в рейтинге WBO в супертяжелом весе.
Читайте: Усик возглавил рейтинг WBO в супертяжелом весе
Как изменились позиции украинцев в рейтинге WBO после обновления
– супертяжелый вес: Александр Усик – 1-й (-);
– средний вес: Сергей Деревянченко – 9-й (9-й);
– первый полусредний вес: Виктор Постол – 12-й (-);
– легкий вес: Денис Беринчик – 7-й (7-й);
– второй легчайший вес: Арнольд Хегай – 5-й (6-й).
Ранее WBC лишил Александра Усика пояса чемпиона мира в первом тяжелом весе в связи с его дебютом в супертяжах.
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