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Факты / Спорт

Усик возглавил рейтинг WBO в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг WBO в супертяжелом весе, покинув рейтинг в тяжелом весе.

Олександр Усик

Александр Усик занял первое место в рейтинге WBO в супертяжелом весе.

Читайте: Усик возглавил рейтинг WBO в супертяжелом весе

Как изменились позиции украинцев в рейтинге WBO после обновления

– супертяжелый вес: Александр Усик – 1-й (-);

– средний вес: Сергей Деревянченко – 9-й (9-й);

– первый полусредний вес: Виктор Постол – 12-й (-);

– легкий вес: Денис Беринчик – 7-й (7-й);

– второй легчайший вес: Арнольд Хегай – 5-й (6-й).

Ранее WBC лишил Александра Усика пояса чемпиона мира в первом тяжелом весе в связи с его дебютом в супертяжах.

Источник: Tribuna

Фото: Dreamstime

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