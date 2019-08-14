Легенда бокса Майк Тайсон удивил своих поклонников очередным признанием.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон решил признаться, что тратит $40 тыс. в месяц на курение марихуаны.

— Если подсчитать, сколько мы курим в месяц, то выходит где-то на $40 тыс., – признался Тайсон в эфире своего подкаста Hotboxin with Mike Tyson.

Тайсон сам занимается производством марихуаны. В 2018 году он приобрел участок площадью 16 гектаров, на которой выращивает траву.

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Позже боксер признался, что юридически он является только землевладельцем и сдает свой участок в аренду. Однако, в будущем он планирует открыть собственный завод по переработке марихуаны.

Ранее Майк Тайсон рассказал, как ему удавалось обманывать допинг-офицеров.

Источник: Hotboxin’ with Mike Tyson