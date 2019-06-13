Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал в своей автобиографии Бесспорная правда, как застал свою жену в постели с актером Брэдом Питтом.

Легендарный боксер Майк Тайсон в своей автобиографической книге Undisputed Truth (Бесспорная правда) вспомнил скандальную историю из личной жизни.

Спортсмен откровенно рассказал, как в конце 80-х он застукал свою жену Робин Гивенс в постели с обладателем премии Оскар Брэдом Питтом. Отдельно Тайсон описал реакцию актера на пикантную ситуацию — Брэд, по словам Майка, дрожал от страха и умолял его не бить.

Тайсон также рассказал, что даже после того его жена не прекращала ему изменять.

Читайте: Свитолина разошлась с Монфисом и засветила кольцо на пальце

Тогда Тайсон уже находился в стадии развода с Гивенс, но надеялся спасти их брак.

Сама Гивенс утверждает, что боксер нагло соврал в своих мемуарах об инциденте с кроватью, но отношения с Питтом не возражает.

Ранее певец Джастин Бибер вызвал на поединок в октагоне актера Тома Круза и ждет реакции руководства UFC.

Источник: Hollywood Life