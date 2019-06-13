PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Умолял не бить: Майк Тайсон рассказал, как застукал жену в постели с Брэдом Питтом

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал в своей автобиографии Бесспорная правда, как застал свою жену в постели с актером Брэдом Питтом.

Майк Тайсон

Легендарный боксер Майк Тайсон в своей автобиографической книге Undisputed Truth (Бесспорная правда) вспомнил скандальную историю из личной жизни.

Спортсмен откровенно рассказал, как в конце 80-х он застукал свою жену Робин Гивенс в постели с обладателем премии Оскар Брэдом Питтом. Отдельно Тайсон описал реакцию актера на пикантную ситуацию — Брэд, по словам Майка, дрожал от страха и умолял его не бить.

Тайсон также рассказал, что даже после того его жена не прекращала ему изменять.

Читайте: Свитолина разошлась с Монфисом и засветила кольцо на пальце

Тогда Тайсон уже находился в стадии развода с Гивенс, но надеялся спасти их брак.

Сама Гивенс утверждает, что боксер нагло соврал в своих мемуарах об инциденте с кроватью, но отношения с Питтом не возражает.

Ранее певец Джастин Бибер вызвал на поединок в октагоне актера Тома Круза и ждет реакции руководства UFC.

Источник: Hollywood Life

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Принимает гормоны – 13-летняя дочь Анджелины Джоли готовится к смене пола
Однажды в Голливуде: новый трейлер фильма Квентина Тарантино
Шарлиз Терон встречается с Брэдом Питтом
Как Тайсона превратили в мем и при чем здесь яйцо
Анджелина Джоли: дети, отношения с Питтом и карьера в 2019
Чистил бассейны и работал “цыпленком”: путь Брэда Питта к популярности
Дыхание Питта и бюстгалтеры Кардашьян: 10 самых странных звездных лотов
Тайсон в России рассказал о Ломаченко – лучшем боксере на планете
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка