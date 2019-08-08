Легендарный американский боксер Майк Тайсон рассказал, как хитрил со сдачей допинг тестов и обманывал допинг-офицеров.

— Сначала, я сдал на пробу мочу своей жены. Однако она заявила, что меня однажды раскусят и скажут, что я забеременел. Поэтому я брал мочу своих детей. Как мне удалось избежать наблюдений офицеров? Все просто. Большинство мужчин чувствуют себя некомфортно, когда вы показываете им свой пенис. Поэтому когда я сдавал анализы, они отворачивались, – заявил Тайсон.