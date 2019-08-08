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Майк Тайсон признался, что обманывал допинг-офицеров

Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал, как ему удавалось обманывать допинг-офицеров.

Майк Тайсон

Легендарный американский боксер Майк Тайсон рассказал, как хитрил со сдачей допинг тестов и обманывал допинг-офицеров.

—  Сначала, я сдал на пробу мочу своей жены. Однако она заявила, что меня однажды раскусят и скажут, что я забеременел. Поэтому я брал мочу своих детей. Как мне удалось избежать наблюдений офицеров? Все просто. Большинство мужчин чувствуют себя некомфортно, когда вы показываете им свой пенис. Поэтому когда я сдавал анализы, они отворачивались, – заявил Тайсон.

Тайсон закончил профессиональную карьеру боксера в 2005 году.

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К слову, допинг-проба американского баскетболиста Ди Джея Купера указала на его беременность.

Источник: ESPN

Фото: Dreamstime

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