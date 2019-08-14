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Факты / Спорт

Вейналдум рассказал, как Клопп перед финалом ЛЧ позировал в шортах Роналду

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум рассказал забавную подробность предматчевого разговора Юргена Клоппа с командой перед финалом ЛЧ-2017/18 в Киеве против Реала.

Жоржиньо Вейналдум

Хавбек Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум рассказал о разговоре наставника команды Юргена Клоппа с футболистами команды в раздевалке перед финалом Лиги чемпионов-2017/18 в Киеве против мадридского Реала.

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В один из напряженных моментов Клопп заправил рубашку в шорты, и футболисты увидели, что на боксерах тренера есть эмблема.

— Мы увидели, что на нем боксеры Криштиану Роналду. Он говорил, заправив рубашку в них. Вся раздевалка валялась по полу и хохотала. Это сразу снизило напряжение. Обычно в таких ситуациях все серьезные и сосредоточенные, но он был расслаблен и шутил, – вспомнил Вейналдум.

Напомним, что в том матче Реал победил Ливерпуль со счетом 3:1. Через год мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, взяв верх над Тоттенхэмом в финале в Мадриде со счетом 2:0.

Источник: The Athletic

Фото: Dreamstime

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