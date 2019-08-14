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Вейналдум розповів, як Клопп перед фіналом ЛЧ позував у шортах Роналду

Півзахисник Ліверпуля Жоржиньо Вейналдум розповів кумедну подробицю передматчевої розмови Юргена Клоппа з командою перед фіналом ЛЧ-2017/18 в Києві проти Реала.

Жоржиньо Вейналдум

Хавбек Ліверпуля Жоржиньо Вейналдум розповів про розмову наставника команди Юргена Клоппа з футболістами команди у роздягальні перед фіналом Ліги чемпіонів-2017/18 у Києві проти мадридського Реала.

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В один з напружених моментів Клопп заправив сорочку в шорти, і футболісти побачили, що на боксерах тренера є емблема.

— Ми побачили, що на ньому боксери Кріштіану Роналду. Він говорив, заправивши сорочку в них. Вся роздягальня валялася по підлозі і реготала. Це відразу понизило напругу. Зазвичай в таких ситуаціях всі серйозні і зосереджені, але він був розслаблений і жартував, – згадав Вейналдум.

Нагадаємо, що в тому матчі Реал здолав Ліверпуль з рахунком 3:1. Через рік мерсисайдці виграли Лігу чемпіонів, взявши гору над Тоттенхемом у фіналі у Мадриді з рахунком 2:0.

ДжерелоThe Athletic

Фото: Dreamstime

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