PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Ливерпуль vs Челси: чьи девушки и подруги сексапильнее (ГОЛОСОВАНИЕ)

Накануне матча за Суперкубок УЕФА Факты ICTV запустили голосования и предлагают оценить вторых половинок футболистов Ливерпуля и Челси.

Ливерпуль - Челси - девушки футболистов

Футболисты Ливерпуля и Челси готовятся разыграть чисто английский матч за Суперкубок УЕФА, который состоится в Стамбуле на Водафон Парк 14 августа. Болельщики уже обсудили все шансы и расклады и находятся в ожидании игры.

Читайте: Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории будет судить женщина-арбитр

Букмекеры же склоняют чашу весов в матче в пользу действующего победителя Лиги чемпионов — Ливерпуля, установив соответствующие коэффициенты. Также, мы уже рассказывали, где посмотреть поединок мерсисайдцев и аристократов в прямом эфире.

Факты ICTV предлагают выявить победителя в другом противостоянии – у кого сексапильнее жены и подруги – у игроков Ливерпуля или Челси? Решать вам!

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ливерпуль — Челси: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА
Ливерпуль — Челси: прогноз букмекеров на Суперкубок УЕФА
Серфингистка из Австралии сняла фильм о катании на доске голышом (+18)
Моуриньо назвал четырех фаворитов АПЛ
Ливерпуль vs Манчестер Сити: искусственный интеллект назвал победителя АПЛ-2019/20
Серена Уильямс в крутом африканском фейс-арте для глянца
Стало известно, фанаты каких клубов лучше всех занимаются сексом
Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи сериала Друзья
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка