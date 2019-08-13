Накануне матча за Суперкубок УЕФА Факты ICTV запустили голосования и предлагают оценить вторых половинок футболистов Ливерпуля и Челси.

Футболисты Ливерпуля и Челси готовятся разыграть чисто английский матч за Суперкубок УЕФА, который состоится в Стамбуле на Водафон Парк 14 августа. Болельщики уже обсудили все шансы и расклады и находятся в ожидании игры.

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Букмекеры же склоняют чашу весов в матче в пользу действующего победителя Лиги чемпионов — Ливерпуля, установив соответствующие коэффициенты. Также, мы уже рассказывали, где посмотреть поединок мерсисайдцев и аристократов в прямом эфире.

Факты ICTV предлагают выявить победителя в другом противостоянии – у кого сексапильнее жены и подруги – у игроков Ливерпуля или Челси? Решать вам!