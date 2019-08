Чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл прошли процедуру взвешивания и провели финальную дуэль взглядов.

Читайте: Ломаченко — Кэмпбелл: букмекеры назвали фаворита боя

Оба боксера уложились в лимит легкого веса 61,2 кг. У Ломаченко – 61 кг, у Кэмпбелла – 60,8 кг.

После взвешивания боксеры еще раз посмотрели друг другу в глаза. Получилось очень напряженно. Василий и Люк долго смотрели друг другу в глаза, но так и не отвели взгляд.

TENSE!

Lomachenko: 9st 8lbs 8oz

Campbell: 9st 8lbs 4oz

The full card is LIVE on Sky Sports Box Office tomorrow night from 6pm! ORDER NOW: https://t.co/KNLWTjjvb5 pic.twitter.com/m2KntbFB8b

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 30, 2019