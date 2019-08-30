Український боксер Василь Ломаченко та британець Люк Кемпбелл перед боєм пройшли обов’язкову процедуру зважування.

Чемпіон світу за версіями WBO та WBA Василь Ломаченко та британець Люк Кемпбелл пройшли процедуру зважування та провели фінальну дуель поглядів.

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Обидва боксера вклалися у ліміт легкої ваги 61,2 кг. У Ломаченка – 61 кг, у Кемпбелла – 60,8 кг.

Після зважування боксери ще раз подивилася один одному у вічі. Вийшло дуже напружено. Василь та Люк довго дивилися один одному в очі, але так і не відвели погляд.

TENSE! Lomachenko: 9st 8lbs 8oz

Campbell: 9st 8lbs 4oz The full card is LIVE on Sky Sports Box Office tomorrow night from 6pm! ORDER NOW: https://t.co/KNLWTjjvb5 pic.twitter.com/m2KntbFB8b — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 30, 2019

Бій Василя Ломаченка проти Люка Кемпбелла відбудеться 31 серпня в Лондоні на арені О2. Початок поєдинку – о 22:00.

Напередодні Ломаченко провів відкрите тренування в Лондоні.

Фото: BoxingScene