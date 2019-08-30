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Ломаченко та Кемпбелл зважилися і провели останню дуель поглядів

Український боксер Василь Ломаченко та британець Люк Кемпбелл перед боєм пройшли обов’язкову процедуру зважування.

Ломаченко Кэмпбелл

Чемпіон світу за версіями WBO та WBA Василь Ломаченко та британець Люк Кемпбелл пройшли процедуру зважування та провели фінальну дуель поглядів.

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Обидва боксера вклалися у ліміт легкої ваги 61,2 кг. У Ломаченка – 61 кг, у Кемпбелла – 60,8 кг.

Після зважування боксери ще раз подивилася один одному у вічі. Вийшло дуже напружено. Василь та Люк довго дивилися один одному в очі, але так і не відвели погляд.

Бій Василя Ломаченка проти Люка Кемпбелла відбудеться 31 серпня в Лондоні на арені О2. Початок поєдинку – о 22:00.

Напередодні Ломаченко провів відкрите тренування в Лондоні.

Фото: BoxingScene

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