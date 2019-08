Чемпіон світу за версіями WBO та WBA Василь Ломаченко та британець Люк Кемпбелл пройшли процедуру зважування та провели фінальну дуель поглядів.

Читайте: Ломаченко — Кемпбелл: букмекери назвали фаворита бою

Обидва боксера вклалися у ліміт легкої ваги 61,2 кг. У Ломаченка – 61 кг, у Кемпбелла – 60,8 кг.

Після зважування боксери ще раз подивилася один одному у вічі. Вийшло дуже напружено. Василь та Люк довго дивилися один одному в очі, але так і не відвели погляд.

TENSE!

Lomachenko: 9st 8lbs 8oz

Campbell: 9st 8lbs 4oz

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 30, 2019