Защитника английского Ливерпуля Вирджил ван Дейка признано самым быстрым футболистов Лиги чемпионов-2018/19.

В первом матче полуфинала против каталонской Барселоны на Камп Ноу голландец совершил невероятный рывок с чужой штрафной к своим воротам, развив скорость 34,5 км/ч. Стоит отметить, что рост ван Дейка составляет 193 см, а вес – 92 кг.

The sprint where VVD reached 34.5 km/h (highest in the UCL this season) plus Robbo just being Robbo pic.twitter.com/nOn72nySeN

— James John (@JamesJohn2427) June 15, 2019