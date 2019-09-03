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Разогнался до 34,5 км/ч! Названо самого быстрого игрока Лиги чемпионов-2018/19

Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк признан самым быстрым игроком Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

Вирджил Ван Дейк

Защитника английского Ливерпуля Вирджил ван Дейка признано самым быстрым футболистов Лиги чемпионов-2018/19.

В первом матче полуфинала против каталонской Барселоны на Камп Ноу голландец совершил невероятный рывок с чужой штрафной к своим воротам, развив скорость 34,5 км/ч. Стоит отметить, что рост ван Дейка составляет 193 см, а вес – 92 кг.

В топ-5 самых быстрых футболистов также попали: хавбек Манчестер Сити Лерой Сане (34,4 км/ч), защитник Тоттенхэма Кайл Уокер (34,2 км/ч), полузащитник Реала Гарет Бейл (33,8 км/ч) и форвард гельзенкирхенского Шальке Брель Эмболо (33,5 км/ч).

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Восьмую строчку самых быстрых футболистов занял футболист донецкого Шахтера Тайсон. В матче против Хоффенхайма он развил скорость 33,3 км/ч.

Напомним, Вирджил ван Дейк стал лучшим игроком по итогам сезона-2018/19.

Источник: Squawka

Фото: Dreamstime

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