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Факты / Спорт

Ван Дейк покорил сеть фотосессией с Суперкубком УЕФА

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк в раздевалке попозировал с трофеем после матча за Суперкубок УЕФА.

Вирджил ван Дейк

Ливерпуль стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв в Стамбуле на стадионе Водафон Парк лондонский Челси.

После матча каждый футболист мерсисайдцев позировал с новоиспеченным трофеем, чтобы запечатлеть момент на память. Исключением не стал и защитник красных Вирджил Ван Дейк.

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Официальная страница Ливерпуля выложила 11-секундное видео, на котором голландец фотографируется с трофеем. За 10 секунд он сделал пять фото в разных позах.

В комментариях фанаты называют Ван Дейка боссом и уже предсказывают награду Золотой мяч по итогам года.

Напомним, в серии пенальти за Суперкубок УЕФА решающий удар Абрахама парировал Адриан.

Фото: Dreamstime

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