Вратарь сборной Кюрасао Жарзиньо Питер был найден мертвым в своем отеле накануне матча против сборной Гаити в Лиге наций КОНКАКАФ.

Врачи диагностировали у спортсмена остановку сердца. Питеру было 31 год.

Летом прошлого года Жарзиньо Питер вместе со сборной Кюрасао выиграл Кубок Короля, обыграв в финале команду Вьетнама в серии пенальти.

#RT @foetball247: Curacao goalkeeper Jairzinho Pieter (31) dies of a heart attack in his hotel room ahead of their game against Haiti. #CONCACAFNationsLeague #HAIvCUW pic.twitter.com/2NgU2HmJDZ

— GOALs (@Sports1RT) September 9, 2019