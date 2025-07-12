Зеленский и Умеров обсудили усиление производства дронов и оборонные реформы
Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, во время которого обсудили ключевые вопросы оборонной поддержки и развития.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram.
Зеленский поручил контрактовать все доступные дроны для ВСУ
Основное внимание было уделено производству и поставке дронов, а также реформам в оборонном секторе.
— Поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов, — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что Украина должна в этом году превысить ранее запланированные показатели производства и поставки БПЛА для армии. Отдельное внимание уделяется привлечению финансирования от европейских партнеров.
Кроме того, президент сообщил о подготовке нестандартных шагов для поддержки обороноспособности, включая расширение географии помощи.
Второй ключевой вопрос — изменения в государственных институтах.
— Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и новые шаги в управлении оборонной сферой. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время, — добавил Зеленский.
Напомним, Украина сейчас способна производить до 5 млн FPV-дронов в год, однако из-за нехватки финансирования производит значительно меньше.