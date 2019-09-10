PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Голкіпер збірної Кюрасао помер перед матчем з Гаїті у Лізі націй КОНКАКАФ

Воротар збірної Кюрасао Жарзіньо Пітер помер напередодні матчу Ліги націй КОНКАКАФ проти збірної Гаїті.

Вратарь сборной Кюрасао Жарзиньо Питер

Воротар збірної Кюрасао Жарзіньо Пітер був знайдений мертвим у своєму готелі напередодні матчу проти збірної Гаїті у Лізі націй КОНКАКАФ.

Лікарі діагностували у спортсмена зупинку серцяПітеру було 31 рік.

Читайте: Син легенди Мілана Кафу помер під час гри у футбол

Влітку минулого року Жарзіньо Пітер разом зі збірною Кюрасао виграв Кубок Короля, обігравши у фіналі команду В’єтнаму в серії пенальті.

За збірну Кюрасао Пітер провів 12 матчів. Футболіст захищав кольори клубу Сентро Домінго з Віллемстаду.

Нагадаємо, легендарний норвезький біатлоніст Халвард Ханеволд пішов з життя у віці 49 років.

ДжерелоGoals

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Измена
Зірка АПЛ зраджував дружині з кількома жінками
Хорватские болельщики спели колыбельную для маленького ребенка
Хорватські вболівальники заспівали колискову для маленької дитини
на Чернігівщині броньовик задавив військового
Притис до танка: на Чернігівщині броньовик задавив військового
У Франції спека вбила 1,5 тис. осіб
У Франції спека вбила 1,5 тис. осіб
франция-албания
Перед матчем французи переплутали гімн Албанії та Андорри і вибачилися перед Вірменією
Молодежная сборная Украины
Молодіжна збірна України U-21 сьогодні стартує у відборі до Євро-2021
Диего Марадона
Марадона працевлаштувався в Аргентині
Кокорин и Мамаев
Суд відпустив футболістів Кокоріна та Мамаєва за УДЗ
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка