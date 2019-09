Воротар збірної Кюрасао Жарзіньо Пітер був знайдений мертвим у своєму готелі напередодні матчу проти збірної Гаїті у Лізі націй КОНКАКАФ.

Лікарі діагностували у спортсмена зупинку серця. Пітеру було 31 рік.

Влітку минулого року Жарзіньо Пітер разом зі збірною Кюрасао виграв Кубок Короля, обігравши у фіналі команду В’єтнаму в серії пенальті.

