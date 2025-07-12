Новая Каледония станет “государством в государстве” в составе Франции

Политические партии Новой Каледонии и правительство Франции достигли договоренности о будущем статусе заморской территории.

Планируется создание нового государственного образования с автономией для Новой Каледонии, однако полная независимость от Франции не предусматривается.

Об этом сообщила пресс-служба французского правительства.

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В субботу, 12 июля, представители центральной французской власти и все политические партии Новой Каледонии подписали проект соглашения, который определяет больший суверенитет и новую политическую организацию этой территории.

Подписание стало продолжением достижений саммита по будущему Новой Каледонии, который проходил 2 июля с участием президента Эмманюэля Макрона.

Это соглашение предусматривает организацию государства Новая Каледония в составе Франции, что будет внесено в французскую конституцию.

В 2026 году должен быть принят основной закон Новой Каледонии, который определит принципы организации власти на острове.

Жители острова смогут одновременно быть гражданами Новой Каледонии и Франции и пользоваться преимуществами такого двойного гражданства.

При этом выход из гражданства Франции автоматически будет означать потерю и гражданства Новой Каледонии.

Как отметили в правительстве, Новая Каледония будет осуществлять свои дипломатические взаимодействия в соответствии с международными обязательствами и фундаментальными интересами Франции.

Париж будет поддерживать более широкое представительство архипелага в международных организациях, но оставляет за собой полномочия в сфере обороны, безопасности, общественного порядка и судопроизводства — с тесным привлечением местных властей.

Премьер Франсуа Байру назвал это соглашение историческим.

В дальнейшем правительство должно подготовить проект изменений в конституцию и другое законодательство для воплощения договоренностей.

Что известно о Новой Каледонии

Новая Каледония — это архипелаг в южной части Тихого океана, расположенный к востоку от Австралии. Столица — Нумеа, население около 270 тысяч человек.

До 1998 года территория имела статус заморской территории Франции с ограниченной автономией.

После подписания Нумейского соглашения в 1998 году Новая Каледония получила особый статус «sui generis» с расширенной автономией и постепенной передачей властных полномочий от Франции.

В 2021 году на референдуме большинство избирателей высказалось за то, чтобы остаться в составе Франции.

До соглашения, подписанного 12 июля 2025 года, Новая Каледония имела статус заморской страны.

Фото: Правительство Франции

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