Новая Каледония станет “государством в государстве” в составе Франции
Политические партии Новой Каледонии и правительство Франции достигли договоренности о будущем статусе заморской территории.
Планируется создание нового государственного образования с автономией для Новой Каледонии, однако полная независимость от Франции не предусматривается.
Об этом сообщила пресс-служба французского правительства.
Новая Каледония станет государством в государстве
В субботу, 12 июля, представители центральной французской власти и все политические партии Новой Каледонии подписали проект соглашения, который определяет больший суверенитет и новую политическую организацию этой территории.
Подписание стало продолжением достижений саммита по будущему Новой Каледонии, который проходил 2 июля с участием президента Эмманюэля Макрона.
Это соглашение предусматривает организацию государства Новая Каледония в составе Франции, что будет внесено в французскую конституцию.
В 2026 году должен быть принят основной закон Новой Каледонии, который определит принципы организации власти на острове.
Жители острова смогут одновременно быть гражданами Новой Каледонии и Франции и пользоваться преимуществами такого двойного гражданства.
При этом выход из гражданства Франции автоматически будет означать потерю и гражданства Новой Каледонии.
Как отметили в правительстве, Новая Каледония будет осуществлять свои дипломатические взаимодействия в соответствии с международными обязательствами и фундаментальными интересами Франции.
Париж будет поддерживать более широкое представительство архипелага в международных организациях, но оставляет за собой полномочия в сфере обороны, безопасности, общественного порядка и судопроизводства — с тесным привлечением местных властей.
Премьер Франсуа Байру назвал это соглашение историческим.
В дальнейшем правительство должно подготовить проект изменений в конституцию и другое законодательство для воплощения договоренностей.
Что известно о Новой Каледонии
Новая Каледония — это архипелаг в южной части Тихого океана, расположенный к востоку от Австралии. Столица — Нумеа, население около 270 тысяч человек.
До 1998 года территория имела статус заморской территории Франции с ограниченной автономией.
После подписания Нумейского соглашения в 1998 году Новая Каледония получила особый статус «sui generis» с расширенной автономией и постепенной передачей властных полномочий от Франции.
В 2021 году на референдуме большинство избирателей высказалось за то, чтобы остаться в составе Франции.
До соглашения, подписанного 12 июля 2025 года, Новая Каледония имела статус заморской страны.
Фото: Правительство Франции