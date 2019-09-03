Регбийный клуб Ворсинг заключил спонсорское соглашение со стриптиз-клубом Platinum Lace Brighton.

Регбийный клуб Ворсинг из Западного Сассекса, который выступает в четвертой по силе английской лиге, заключил спонсорский контракт со стрип-клубом Platinum Lace Brighton.

Пресс-служба клуба об этом сообщила в соцсети Facebook, разместив рекламный баннер с названием клуба и женщиной в нижнем белье.

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Такое спонсорское соглашение изрядно возмутило фанатов, которые выразили свое недовольство в комментариях.

— Я просто не могу поверить. Моей пятилетней дочери придется увидеть эту рекламу, – написал один из фанатов. Еще один фанат в шутку спросил, Будут ли на матчах маскоты от спонсора?

После негативной реакции фанатов, Ворсингу пришлось разорвать спонсорское соглашение с Platinum Lace Brighton.

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