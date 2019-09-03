PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Английский клуб заключил спонсорское соглашение со стрип-клубом и разозлил фанатов

Регбийный клуб Ворсинг заключил спонсорское соглашение со стриптиз-клубом Platinum Lace Brighton.

Английский клуб заключил спонсорское соглашение со стрип-клубом и разозлил фанатов

Регбийный клуб Ворсинг из Западного Сассекса, который выступает в четвертой по силе английской лиге, заключил спонсорский контракт со стрип-клубом Platinum Lace Brighton.

Пресс-служба клуба об этом сообщила в соцсети Facebook, разместив рекламный баннер с названием клуба и женщиной в нижнем белье.

Читайте: В Англії за 5 лет вдвое увеличились проявления расизма и исламофобии

Такое спонсорское соглашение изрядно возмутило фанатов, которые выразили свое недовольство в комментариях.

— Я просто не могу поверить. Моей пятилетней дочери придется увидеть эту рекламу, – написал один из фанатов. Еще один фанат в шутку спросил, Будут ли на матчах маскоты от спонсора?

После негативной реакции фанатов, Ворсингу пришлось разорвать спонсорское соглашение с Platinum Lace Brighton.

Ранее в Англии анонсировали гольф-турнир с полностью обнаженными девушками-кэдди.

Источник: The Sun

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Двух китайских спортсменок заподозрили в том, что они мужчины
Двух китайских легкоатлеток обвинили в том, что они мужчины
Андрей Проценко
Украинский легкоатлет Проценко выиграл Бриллиантовую лигу 2019
ФК Бери
В Англии исключили из Лиги один из старейших клубов страны
білодід
Белодед стала чемпионкой мира по дзюдо второй год подряд
Паркур
Стало известно, где и когда пройдет первый в истории чемпионат мира по паркуру
СБУ будівля
Выступления Украины на международных соревнованиях под угрозой
Левченко с прапором
Верняев, Левченко и Беленюк: как спортсмены поздравляют страну с праздником
ФК Бери
Один из старейших клубов Англии может прекратить существование на протяжении 24 часов
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка