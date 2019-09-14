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Гончарук – инвесторам из Катара: В Украине есть прекрасные футбольные клубы

Алексей Гончарук предлагает инвесторам из Катара покупать украинские футбольные клубы.

Гончарук – инвесторам из Катара: В Украине есть прекрасные футбольные клубы

Украинская власть предлагает инвесторам из Катара покупать украинские футбольные клубы.

Об этом во второй день Ялтинской Европейской стратегии YES 2019 заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, предложение вкладывать в клубы в нашей стране было озвучено во время встречи представителей Кабмина с крупными инвесторами из Катара.

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– Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить, – сказал Гончарук.

Как сообщалось, Гончарук на YES 2019 анонсировал, что в ближайшее время Кабмин представит план действия на следующие пять лет.

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