Алексей Гончарук предлагает инвесторам из Катара покупать украинские футбольные клубы.

Украинская власть предлагает инвесторам из Катара покупать украинские футбольные клубы.

Об этом во второй день Ялтинской Европейской стратегии YES 2019 заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, предложение вкладывать в клубы в нашей стране было озвучено во время встречи представителей Кабмина с крупными инвесторами из Катара.

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– Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить, – сказал Гончарук.

Как сообщалось, Гончарук на YES 2019 анонсировал, что в ближайшее время Кабмин представит план действия на следующие пять лет.