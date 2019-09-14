Факты ICTV ко дню физкультуры и спорта Украины собрали 10 фильмов о спорте, часть из которых, основана на реальных событиях.
Факты ICTV подготовили подборку фильмов о спорте, мотивации и силе воли человека, посвятившего свою жизнь достижению новых целей и высот – это именно то, что нужно для правильного спортивного настроения.
Бешеный бык
1980, США
Режиссер: Мартин Скорсезе
История об американском боксере итальянского происхождения, основанная на воспоминаниях известного бойца Джейка Ламотта. Весь фильм построен на том, что главный герой портит себе жизнь своим неугомонным и крутым нравом, отпугивая от себя даже самых близких людей.
Роберт Де Ниро справился с ролью на отлично, за что и получил заслуженный Оскар.
Хулиганы Зеленой улицы
2005, США
Режиссер: Лекси Александр
Лента режиссера Лекси Александр Хулиганы Зеленой улицы с Элайджой Вудом и Чарли Ханнемом уже давно стала культовой. Фильм рассказывает об американском студента Мэтте Бакнере, которого только что отчислили из университета.
Он прилетает в Англию к своей сестре, чтобы познакомиться с ее мужем – Питом. С этого момента он погружается в атмосферу постоянных драк между фанатами, футбольных матчей, выездов и вечерних посиделок в пабах. Американец сначала не понимает, за какую черту готовы перейти британские фанаты в своей одержимости, но день за днем он учится этому.
Малышка на миллион
2004, США
Режиссер: Клинт Иствуд
После своего выхода лента собрала четыре Оскара и два Золотых глобуса.
Режиссер Клинт Иствуд снял хорошую спортивную драму и сам сыграл в ней одну из главных ролей. Его персонаж – опытный тренер по боксу – несмотря на все свои принципы, берется тренировать талантливую девушку. Женский бокс вообще вещь очень жесткая. И доказательство тому – печальный финал.
Сенна
2010, Великобритания, Франция
Режиссер: Азиф Кападия
Сенна – британский документальный фильм, который рассказывает о жизни и гибели автогонщика Айртона Сенны. В фильме значительное внимание уделяется его спортивной карьере в Формуле-1, начиная с его дебюта на Гран-при Бразилии 1984 года и заканчивая его гибелью в аварии на Гран-при Сан-Марино 1994 года, а также соперничеству с Аленом Простом.
Лента считается одной из лучших среди документальных о спорте, которые были отсняты за последние годы.
Боец
2010, США
Режиссер: Дэвид О. Расселл
Настоящая история боксера ирландского происхождения Микки Уорда о его непростом пути к званию чемпиона мира. Восхождение Уорда было похоже на восхождение легендарного Рокки. Брат боксера, пережив ряд трудностей, стал личным тренером Уорда.
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Возможно, главное преимущество Бойца – его поистине выдающийся кастинг: Кристиан Бэйл и Мелисса Лео выиграли по Оскару, но проходных ролей в фильме нет совсем.
Невидимая сторона
2009, США
Режиссер: Джон Ли Хэнкок
Фильм основан на реальных событиях. Майкл Оэр, молодой афроамериканец, в очередной раз лишается жилья, и его берет под свою опеку обеспеченная семья, членом которой он впоследствии становится. Майкл обладает огромным ростом и титанической силой и начинает играть за школьную команду в американский футбол. Успехи в спорте и учебе позволяют ему получить стипендию спортсмена и поступить на бюджетное отделение в Университет Миссисипи.
За роль богатой женщины, которая берет под свое крыло парня из неблагополучной семьи Сандра Буллок получила Оскар.
Человек, который изменил все
2011, США
Режиссер: Беннетт Миллер
Фильм снят по одноименной книге Майкла M. Льюиса. Главные роли в картине исполнили Брэд Питт, Джона Хилл и Филип Сеймур Хоффман.
Главный герой фильма – генеральный менеджер бейсбольной команды Окленд Атлетикс – Билли Бин. Его цель – создать конкурентоспособную команду, несмотря на отсутствие больших финансовых возможностей. Заручившись помощью своего нового ассистента, Бин пытается собрать состав, основываясь только на статистической информации об игроках.
Юнайтед
2011, Великобритания
Режиссер: Джеймс Стронг
В 1958 году мир всколыхнула страшная новость: в авиакатастрофе в Германии погибли члены легендарной футбольной команды Манчестер Юнайтед. Им пророчили фантастическое будущее, но все перечеркнула авиакатастрофа, произошедшая в аэропорту Мюнхена.
Режиссер Джеймс Стронг не указывает нам документально всех подробностей самой катастрофы, а рассказывает историю о том, как по крупицам возрождался сейчас большой футбольный клуб. Юнайтед – это не просто фильм о футболе, это фильм о духе, который не сломать.
Крученый мяч
2012, США
Режиссер: Роберт Лоренц
Спортивная драма режиссера Роберта Лоренца. Главные роли в картине исполнили Клинт Иствуд, Эми Адамс и Джастин Тимберлейк.
Кинокартина рассказывает о старом бейсбольном скауте Гасе Лобеле, который теряет зрение и его дочь Микки, которая семь лет без выходных работает в юридической фирме, где надеется стать партнером. Со своей дочерью Гас отправляется в путешествие, чтобы найти перспективного молодого игрока в Северной Каролине для клуба Атланта Брэйвс.
Гонка
2013, США, Германия, Великобритания
Режиссер: Рон Говард
События фильма основаны на реальных и разворачиваются в течение шести лет. Два молодых гонщика из низшей лиги Джеймс Хант и Ники Лауда впервые встречаются на трассе. С этого момента они живут тем, что садясь за свои болиды, стремятся обогнать друг друга, а в конце подняться на вершину пьедестала победителей Формулы-1, и с чувством гордости облиться шампанским.
Главные роли в картине исполнили Крис Хемсворт и Даниэль Брюль.
К слову, Квентин Тарантино составил плейлист любимых композиций из его же фильмов.
Фото: IMDb.