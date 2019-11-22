Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала об основании своего благотворительного фонда, подвела итоги сезона и поделилась планами на следующий.

Шестая ракетка мира и звезда украинского тенниса Элина Свитолина после окончания теннисного сезона дала пресс-конференцию в Киеве. Она рассказала об основании благотворительного фонда.

В сентябре фонд Элины Свитолиной открыл детский теннисный лагерь. Из 400 претендентов в возрасте до 12 лет были отобраны 20 наиболее перспективных, для которых организовали мастер-классы, тренировки и другие занятия. Также по результатам работы лагеря отобрали первую четверку юных теннисистов, которых Свитолина возьмет под личный патронат.

— Как именно мы будем помогать этим детям – пока еще на стадии планирования, но бесспорно это будет грант, который мы соберем на специальном благотворительном вечере, также это работа с европейскими тренерами и поездки на турниры. Это все не так просто, но мы попробуем это воплотить, – сказала Элина.

Также Элина будет консультировать юных теннисистов, а фонд будет предоставлять для них теннисную экипировку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina) 3 Лис 2019 р. о 8:14 PST

Теннисистка подвела итоги прошедшего сезона и определила основные приоритеты на следующий год.

— Какой турнир оставил для вас наиболее благоприятное впечатление в этом сезоне?

— Больше всего запомнились два полуфинала на Уимблдоне и US Open. Они были разные, поэтому трудно определиться, какой именно. На Уимблдоне было очень приятно, что я стала лучше играть после травмы, это придало уверенности, но с каждой последующей стадией было трудно, поскольку беспокоило колено. В Нью-Йорке я тоже хорошо играла и одержала победы над хорошими игроками. Там самые большие теннисные арены и огромный ажиотаж на трибунах – это все было невероятным.







Хочу сыграть на Олимпиаде и обновить тренерский штаб – Элина Свитолина / 2 фотографии

— Что помогает вам собраться и стартовать на турнирах с новой силой после поражения?

— Для меня очень важны результаты и титулы. Эти два фактора меня всегда мотивируют. В этом сезоне, к сожалению, не получилось победить на турнирах, и это меня огорчает.

Были хорошие результаты на турнирах Grand Slam, и это придало мне уверенности, особенно после травмы, которую я получила в феврале, но я всегда стараюсь быть лучшей.

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— Как вы оцениваете свое здоровье в конце сезона?

— Сейчас я прохожу курс восстановления. Последние две недели прошли без тренировок и нагрузок, поэтому я близка к финишу. Тренировки у меня стартуют с 1 декабря, тогда и увижу, как мое колено их выдержит под нагрузками. Посреди сезона у меня была небольшая травма – надрыв сухожилия, и не хватало времени на восстановление. Сейчас угрозы срыва старта следующего сезона нет.

— Часто ли вы и ваш парень Гаэль Монфис поддерживаете друг друга на турнирах? Вам легче играть, когда Гаэль присутствует на корте, или лучше самой сосредоточиться на работе?

— Если честно, для меня нет разницы, ведь когда я выхожу на корт, то не думаю об этом. Мы играем только на крупных турнирах, поскольку оба находимся в топ-10 рейтингов, а они почти все общие. Поэтому мы видимся с Гаэлем еженедельно.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gael Monfils (@iamgaelmonfils) 11 Вер 2019 р. о 10:02 PDT

Есть ли в планах на следующий год принять участие в Олимпийских играх?

— У меня есть желание сыграть на Олимпиаде. Я всегда с радостью готова играть на Кубке Федераций, хотя иногда не позволяет этого сделать здоровье. Очень много турниров, и трудно избежать травмы или микротравмы.

— Какая у вас цель на следующий сезон?

— У меня всегда стоит задача – победить на турнире Grand Slam и стать первой ракеткой мира. Однако этот сезон показал, что самое важное – это здоровье. Если оно есть, то есть и шанс хорошо сыграть, и это будет для меня в приоритете.

Также Элина добавила, что в следующем сезоне ее тренерская команда изменится, но главный тренер Эндрю Беттлс останется.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.

К слову, Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки октября по версии WTA.