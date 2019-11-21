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Факты / Спорт

Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки октября при версии WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала тройку претендентов на лучшую теннисистку октября.

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки октября по версии WTA.

ЧитайтеЦиципас победил на Итоговом турнире ATP

Конкуренцию украинке составят ее соперница по финалу Итогового турнира WTA австралийка Эшли Барти и представительница Беларуси Арина Соболенко.

В октябре Элина дошла до четвертьфинала турнира в Пекине и добыла две стартовые победы на Итоговом турнире WTA.

Напомним, Свитолина завершила сезон на шестом месте рейтинга WTA.

Источник: WTA

Фото: Dreamstime

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