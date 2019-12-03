Промоутер Эдди Хирн назвал возможную дату поединка между Александром Усиком и Дереком Чисорой.

Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой может пройти 8 февраля. Об этом рассказал промоутер украинца Эдди Хирн.

— На этой неделе у меня была встреча с командой Усика в Монако. Они очень заинтересованы в бою с Чисорой. Я разговаривал с Дэвидом Хэем и Дереком Чисорой, они хотят боя с украинцем. Потенциальная дата – 8 февраля. Надеюсь, мы все вместе встретимся на следующей неделе, – сказал Хирн.

Чисора и Усик посетят бой-реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса, который состоится в Саудовской Аравии. Это даст обоим боксерам обсудить будущий поединок.

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Это будет второй бой Усика в супертяжелом весе после перехода с крузервейта.

Напомним, Усик впервые в карьере вошел в рейтинг супертяжелого веса WBC.

Фото: Boxing Scene

Источник: Boxing News 24