Во вторник, 6 октября, в Украине отключение электроэнергии не планируется.

Об этом сообщило НЭК Укрэнерго.

Выключение электроэнергии в Украине

— Завтра, 6 октября, применение мер по ограничению потребления не планируется, — говорится в сообщении.

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В то же время в Укрэнерго призвали потребителей пользоваться мощными электроприборами в период с 10:00 до 16:00.

В компании отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться из-за российских атак. Потребителям советуют следить за актуальными сообщениями на официальных страницах Укрэнерго и облэнерго.

1 октября сообщалось, что из-за последствий вражеских ударов часть потребителей в пяти областях Украина осталась без света. Тогда Укрэнерго сообщало о необходимости экономного потребления электроэнергии в вечерние часы в Киеве, Киевской и Житомирской областях.

В Укрэнерго сообщали, что 1 октября в отдельных регионах Украины планировалось вынужденно применять меры по ограничению потребления электроэнергии из-за последствий российских атак на энергообъекты.

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