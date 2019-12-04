Во время матча регулярного чемпионата АХЛ между Херши и Хартфордом прошла благотворительная акция по сбору плюшевых игрушек.

Во время матча между Херши Беарс и Хартфорд Вулф Пэк в рамках матча Американской хоккейной лиги прошла ежегодная благотворительная акция по сбору игрушек.

После того, как защитник Херши Кристиан Юос открыл счет в матче, болельщики начали выбрасывать на лед плюшевые игрушки.

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Всего в рамках акции было собрано 45 650 игрушек. Таким образом, болельщики Херши обновили прошлогодний рекорд (43 798 игрушек).

Ever wanted to know what 45,650 teddy bears looked like? @TheHersheyBears set ANOTHER world record on their Teddy Bear Toss night, collecting 45,650 stuffed animals that will go to various local charities. pic.twitter.com/bfvJfPXkZQ — AHL (@TheAHL) December 2, 2019

Некоторые хоккеисты Херши не удержались и пригнули в гору с игрушек на ледовой арене.

45,650 teddy bears leaves a big pile to jump in. #TeddyBearTossHershey pic.twitter.com/gvkLFs5puS — Tori Hartman (@ToriHartman_) December 3, 2019

Все собранные игрушки доставят в школы, детские дома, церкви и приюты.

Лишь после того как все игрушки собрали, игра продолжилась. Победу в ней одержали Херши Беарс после овертайма со счетом 4:3 (3:3).

К слову, хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко появился в рождественском ролике английского Вест Хэма.

Фото: Chocolate Hockey