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Факты / Спорт

Болельщики Херши обновили мировой рекорд, забросав лед 45 тыс. игрушек

Во время матча регулярного чемпионата АХЛ между Херши и Хартфордом прошла благотворительная акция по сбору плюшевых игрушек.

Херши плюшевые мишки игрушки

Во время матча между Херши Беарс и Хартфорд Вулф Пэк в рамках матча Американской хоккейной лиги прошла ежегодная благотворительная акция по сбору игрушек.

После того, как защитник Херши Кристиан Юос открыл счет в матче, болельщики начали выбрасывать на лед плюшевые игрушки.

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Всего в рамках акции было собрано 45 650 игрушек. Таким образом, болельщики Херши обновили прошлогодний рекорд (43 798 игрушек).

Некоторые хоккеисты Херши не удержались и пригнули в гору с игрушек на ледовой арене.

Все собранные игрушки доставят в школы, детские дома, церкви и приюты.

Лишь после того как все игрушки собрали, игра продолжилась. Победу в ней одержали Херши Беарс после овертайма со счетом 4:3 (3:3).

К слову, хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко появился в рождественском ролике английского Вест Хэма.

Фото: Chocolate Hockey

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