Во время матча между Херши Беарс и Хартфорд Вулф Пэк в рамках матча Американской хоккейной лиги прошла ежегодная благотворительная акция по сбору игрушек.

После того, как защитник Херши Кристиан Юос открыл счет в матче, болельщики начали выбрасывать на лед плюшевые игрушки.

Всего в рамках акции было собрано 45 650 игрушек. Таким образом, болельщики Херши обновили прошлогодний рекорд (43 798 игрушек).

Ever wanted to know what 45,650 teddy bears looked like? @TheHersheyBears set ANOTHER world record on their Teddy Bear Toss night, collecting 45,650 stuffed animals that will go to various local charities. pic.twitter.com/bfvJfPXkZQ

— AHL (@TheAHL) December 2, 2019