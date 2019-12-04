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Факти / Спорт

Вболівальники Херші оновили світовий рекорд, закидавши лід 45 тис. іграшок

Під час матчу регулярного чемпіонату АХЛ між Херші і Хартфордом пройшла благодійна акція зі збору плюшевих іграшок.

Херши плюшевые мишки игрушки

Під час матчу між Херші Беарс та Хартфорд Вулф Пек в рамках матчу Американської хокейної ліги пройшла щорічна благодійна акція зі збору іграшок.

Після того, як захисник Херші Крістіан Юос відкрив рахунок у матчі, вболівальники почали викидати на лід плюшеві іграшки.

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Всього в рамках акції було зібрано 45 650 іграшок. Таким чином, вболівальники Херші оновили минулорічний рекорд (43 798 іграшок).

Деякі хокеїсти Херші не втрималися і пригнули у гору з іграшок на льодовій арені.

Всі зібрані іграшки доставлять у школи, дитячі будинки, церкви та притулки.

Лише після того як всі іграшки зібрали, гра продовжилася. Перемогу в ній здобули Херші Беарс після овертайму з рахунком 4:3 (3:3).

До речі, хавбек збірної України Андрій Ярмоленко з’явився у різдвяному ролику англійського Вест Гема.

Фото: Chocolate Hockey 

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