Під час матчу регулярного чемпіонату АХЛ між Херші і Хартфордом пройшла благодійна акція зі збору плюшевих іграшок.

Під час матчу між Херші Беарс та Хартфорд Вулф Пек в рамках матчу Американської хокейної ліги пройшла щорічна благодійна акція зі збору іграшок.

Після того, як захисник Херші Крістіан Юос відкрив рахунок у матчі, вболівальники почали викидати на лід плюшеві іграшки.

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Всього в рамках акції було зібрано 45 650 іграшок. Таким чином, вболівальники Херші оновили минулорічний рекорд (43 798 іграшок).

Ever wanted to know what 45,650 teddy bears looked like? @TheHersheyBears set ANOTHER world record on their Teddy Bear Toss night, collecting 45,650 stuffed animals that will go to various local charities. pic.twitter.com/bfvJfPXkZQ — AHL (@TheAHL) December 2, 2019

Деякі хокеїсти Херші не втрималися і пригнули у гору з іграшок на льодовій арені.

45,650 teddy bears leaves a big pile to jump in. #TeddyBearTossHershey pic.twitter.com/gvkLFs5puS — Tori Hartman (@ToriHartman_) December 3, 2019

Всі зібрані іграшки доставлять у школи, дитячі будинки, церкви та притулки.

Лише після того як всі іграшки зібрали, гра продовжилася. Перемогу в ній здобули Херші Беарс після овертайму з рахунком 4:3 (3:3).

До речі, хавбек збірної України Андрій Ярмоленко з’явився у різдвяному ролику англійського Вест Гема.

Фото: Chocolate Hockey