Під час матчу між Херші Беарс та Хартфорд Вулф Пек в рамках матчу Американської хокейної ліги пройшла щорічна благодійна акція зі збору іграшок.

Після того, як захисник Херші Крістіан Юос відкрив рахунок у матчі, вболівальники почали викидати на лід плюшеві іграшки.

Всього в рамках акції було зібрано 45 650 іграшок. Таким чином, вболівальники Херші оновили минулорічний рекорд (43 798 іграшок).

Ever wanted to know what 45,650 teddy bears looked like? @TheHersheyBears set ANOTHER world record on their Teddy Bear Toss night, collecting 45,650 stuffed animals that will go to various local charities. pic.twitter.com/bfvJfPXkZQ

— AHL (@TheAHL) December 2, 2019